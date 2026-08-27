Emma Coronel confiesa qué significa el tatuaje de pizza que lleva en la muñeca | VIDEO

Los videos de Emma Coronel hablando sobre su vida privada y la relación con Joaquín "El Chapo" Guzmán continúan haciéndose virales, sin embargo, hay uno que desató varios comentarios en los internautas.

Al igual que los anteriores, todo surge tras haber realizado una colaboración con los creadores de contenido "Lonche de huevito" y "Willito", quienes se conectaron en vivo para que sus seguidores pudieran saber más de la modelo.

Sin embargo, mientras están comiendo y hablando de otras cosas, uno de ellos le cuestionó sobre cuántos tatuajes tiene y el chat preguntaba qué significaba uno en especial, el de la pizza .

"Tengo cinco tatuajes chiquitos, el más grande que tengo es una mariposa aquí (señala la espalda), una coronita y la R de "reina", las iniciales de mis bendiciones y una pizza", confiesa.

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¿Qué significa el último tatuaje que mencionó?

El momento resultó entre incómodo y sorpresivo para los creadores de contenido, pues cuando Emma mencionó el último tatuaje ambos se voltearon a ver.

Sin embargo, la esposa de Guzmán Loera dijo que solo se trata de su comida favorita y cuando "tiene hambre" finge comer.

"Una pizza porque cuando me da hambre (...) le muerdo. Es mi comida favorita", agregó.

Tras conocerse este clip, los comentarios en redes sociales fueron variados, pero la mayoría asegura que esto podría estar ligado a su esposo "El Chapo" y la facción que dirigen sus hijos "Los Chapitos".

"Con la misa bien puesta", "Ay Emma, crees que no sabemos el significado de la pizza", "Ese Wilito no anda a gusto", "Ay qué inocente, se tatuó su comida favorita. Qué casualidad" , es lo que se lee en algunos.

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Las pizzas y su significado en Sinaloa

Durante la guerra que se desató entre los hijos de Guzmán Loera, "Los Chapitos", y los de Ismael "El Mayo" Zambada, "Los Mayos", en 2024, medios locales informaron que había tomando un "símbolo" para "distinguirse".

Los primeros habrían elegido una pizza por "la chapiza", mientras que los segundos un sombrero. Cuando comenzaron a encontrar cuerpos sin vida, eran "firmados" con estos objetos (o que hicieran alusión) por alguno de los dos grupos.

A raíz de estos distintivos, algunos usuarios han ligado el tatuaje de Coronel con este grupo del Cártel de Sinaloa.