¿A qué huele ‘El Chapo’ Guzmán? Este es el perfume que usaba, según reveló Emma Coronel

En días recientes, ha comenzado a salir a la luz más información acerca de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo” Guzmán, derivado de recientes declaraciones de su esposa Emma Coronel, que ha relatado algunas historias sobre la vida que llevó junto al exlíderl del Cártel de Sinaloa.

La exreina de belleza habló sobre la fragancia que solía usar “El Chapo”, durante su más reciente transmisión en vivo, en su debut como streamer de Kick, en el que estuvo acompañadas por los creadores de contenido Víctor Ordóñez, mejor conocido como “Lonche de Huevito”, y Guillermo Peña “Willito”.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, uno de los temas que surgió fue el perfume que utilizaba su esposo. La respuesta de Coronel llamó la atención, sobre todo por la particular manera en que describió la fragancia.

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Emma Coronel revela qué perfume usaba “El Chapo”

Al ser cuestionada sobre el aroma que prefería Joaquín Guzmán Loera, Emma Coronel respondió que utilizaba “Jean Paul” y posteriormente describió el envase como “ese cuerpecito de hombre azul”.

Según la descripción, la fragancia corresponde a la reconocida línea Le Male, de la firma francesa Jean Paul Gaultier, cuyo frasco se caracteriza precisamente por representar el torso de un hombre.

La esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa no especificó cuál de las distintas versiones de Le Male era la que utilizaba Guzmán Loera, por lo que no es posible determinar con certeza si se trataba de la presentación clásica o alguna variante de la misma línea.

Sin embargo, lo que sí dejó claro fuer que se trataba de una fragancia que el exlíder del Cártel de Sinaloa utilizó durante un periodo prolongado.

“Mucho tiempo lo usó. Sí, mucho”, comentó durante la transmisión.

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El dato incluso provocó una reacción de los acompañantes de Coronel, quienes coincidieron en que se trata de un perfume reconocido.

¿A qué huele el perfume que usaba ‘El Chapo’?

La línea Le Male es conocida por sus fragancias masculinas de perfil aromático y especiado, con notas que varían según la versión.

La presentación clásica, de acuerdo con su descripción, combina acordes de lavanda, menta y bergamota con notas más cálidas, entre canela, flor de azahar, vainilla y sándalo, dando como resultado un aroma dulce, cálido y especiado.

El característico diseño del frasco es uno de los elementos que lo relacionaron con lo que dijo Emma Coronel; sin embargo, la línea cuenta actualmente con diferentes versiones, por lo que el aspecto del frasco y las notas aromáticas cambian de acuerdo con cada presentación.

Entre ellas se encuentran Ultra Male y Le Male In Blue, además de otras ediciones que han surgido.

¿Cuánto cuesta el perfume de Jean Paul Gaultier?

Tras la revelación de Emma Coronel, comenzó a surgir curiosidad por conocer cuánto cuesta la fragancia relacionada con “El Chapo”.

Las distintas versiones de Le Male pueden encontrarse en México por alrededor de 3 mil pesos, aunque el precio depende de la presentación y la tienda.

Las versiones de 125 mililitros mencionadas durante la información sobre el producto rondan entre los 2 mil 950 y 3 mil 100 pesos.