Empiezan ventas en vía pública de Durango de productos alusivos al mes patrio

Para la venta de productos alusivos a septiembre, mes patrio, comienzan a instalarse en la ciudad comerciantes provenientes de otros estados, así como algunos locales, aunque todos deben solicitar permiso ante la Comisión de Actividades Económicas.

El director de Inspectores Municipales, Ubaldo Salazar Chávez, informó que en los recorridos que realiza el personal ya se detectó a algunos comerciantes en centros comerciales, pero, al no contar con permiso, se les levantó un acta de inspección.

“Levantábamos nosotros cuatro actas de inspección por no contar con el permiso correspondiente”.

A esos comerciantes no se les retiró el producto; solo se les exhortó a retirarse y solicitar su permiso. De momento, únicamente se levantaron las actas de inspección, mismas que se turnan al Juzgado Cívico.

Indicó que en la Comisión de Actividades Económicas ya hay al menos 20 solicitudes de permiso para instalarse tanto en algunos puntos del Centro Histórico como en la Plaza de Armas , como en algunos estacionamientos de centros comerciales.

El funcionario recordó que algunos comerciantes llegan a la capital cada año para realizar la venta de estos productos; algunos provienen de la Ciudad de México.

En el tema de la tradicional romería del 15 de septiembre en el Centro Histórico, comentó que ya se realizan reuniones para su organización, en las que intervienen diferentes dependencias, además de que se llevan a cabo pláticas con líderes de comerciantes.

En este caso, dijo que es necesario esperar para conocer cuántas solicitudes de permiso se van a presentar y cuántas serán aceptadas.

Salazar Chávez dijo que, de momento, continuarán los recorridos diarios para detectar a comercios que no cuenten con permisos, incluso en algunas colonias donde se reciben reportes, con el objetivo de que todos realicen el trámite correspondiente.