Empleada de negocio sufre agresión sexual en Zona Centro de Durango; sujeto huyó

Una joven vivió momentos de angustia la tarde de este jueves, luego de que un sujeto presuntamente intentara agredirla sexualmente mientras trabajaba en un local de dulces ubicado en el fraccionamiento Las Playas, en la ciudad de Durango.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas en un establecimiento localizado sobre el bulevar Dolores del Río, casi esquina con la avenida Lázaro Cárdenas. De acuerdo con la información obtenida, el hombre ingresó al negocio y trató de llevar a la joven hacia el baño del local.

La víctima logró zafarse durante el forcejeo, en el cual sufrió un toqueteo, y el presunto agresor salió corriendo antes de que pudiera ser retenido. La situación fue reportada a las autoridades por familiares de la joven.

La madre de la afectada informó que sí existió un forcejeo y el sujeto, quien, tras escapar, continuó rondando por los alrededores del establecimiento , lo que generó preocupación entre los trabajadores y vecinos de la zona.

Según la descripción proporcionada, el sospechoso vestía ropa de color gris oscuro. Con esos datos, corporaciones de seguridad implementaron un recorrido de búsqueda en las inmediaciones para tratar de localizarlo.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y exhortaron a la joven y a sus familiares a presentar la denuncia formal, a fin de fortalecer las indagatorias y dar con el responsable.