Empresa foránea también confeccionará uniformes tradicionales para alumnos de comunidades indígenas

Los uniformes tradicionales para los estudiantes de la zona indígena del estado, que anteriormente eran elaborados de manera artesanal en las propias comunidades, ahora serán fabricados por una empresa foránea, la misma a la que se le asignaron los uniformes para el alumnado en general.

Los conjuntos para los estudiantes de la zona indígena fueron sometidos a una licitación pública nacional que emitió la Secretaría de Bienestar Social del Estado (Sebised) abierta a la participación de las empresas que estuvieran interesadas en obtener el contrato.

La convocatoria se publicó el pasado 17 de mayo para la adquisición de insumos y contratación del servicio de corte, bordado y confección de la vestimenta tradicional para instituciones públicas de educación básica, durante el ciclo escolar 2026-2027, para alumnos originarios de los municipios de Mezquital, Pueblo Nuevo y Súchil del Estado de Durango.

LA MISMA EMPRESA

Durante el proceso, la única licitante que envió su propuesta para la confección de los uniformes para la zona indígena fue Dominus Messico, S.A. de C.V., en participación conjunta con Grupo Peekmex, S.A. de C.V., la cual presentó una propuesta económica de 18 millones 101 mil 029.50 pesos, más IVA, para un total de 20 millones 997 mil 194.22 pesos , con base en los documentos consultados por El Siglo de Durango, a través de mecanismos de transparencia.

Es decir, ninguna otra compañía mandó alguna otra propuesta para participar, por lo que tampoco hubo opciones de empresas locales para el análisis.

Se trata de la misma licitante que ganó el contrato para la confección de los uniformes deportivos que se entregarán a los alumnos de educación básica de escuelas públicas, en general.

Y es que, como El Siglo de Durango informó el pasado 14 de abril, la licitante Dominus Messico, S.A. de C.V. en participación conjunta con Grupo Peekmex, S.A. de C.V. ganó la licitación, de acuerdo al acta de fallo en la que se determinó que el monto de la propuesta adjudicada fue de 153 millones 272 mil 250 pesos, más IVA, para un total de 177 millones 795 mil 810 pesos, para fabricar 364 mil 500 uniformes deportivos.

Esta licitante, con sede en la Ciudad de México, es la misma que se encargará también de la confección de los uniformes tradicionales para los alumnos de la zona indígena, por lo que ya no participarán en la elaboración las madres de familia, de las comunidades, que antes confeccionaban las prendas.

ANTES COSTABAN MENOS

En el año 2024 fueron subsidiados 20 mil 578 uniformes tradicionales para estudiantes de comunidades indígenas de tres municipios de la entidad: Mezquital, Pueblo Nuevo y Súchil, como parte del programa de uniformes que ya es un derecho Constitucional en Durango.

Cada año se distribuían los materiales en las comunidades indígenas con el fin de que se elaboraran los uniformes tradicionales por parte de las mismas familias, con el objetivo de que realmente los utilizaran y para contribuir a preservar las tradiciones.

De acuerdo con lo que se explicó, estos uniformes requieren más detalle que los que se hacen para el resto de los estudiantes, a través de procesos industrializados, por lo que se elaboraban de manera artesanal.

En el 2017 los uniformes tradicionales costaron mucho menos que lo que costarán este año ya que, de acuerdo con la información publicada en aquel momento, se adjudicó el contrato a una licitante local para la adquisición de insumos y contratación del servicio de corte para la confección. El precio establecido en el contrato fue de tres millones 508 mil pesos, más IVA.

Asimismo, se informó que gracias a estas acciones, alumnos de comunidades indígenas podrían preservar sus tradiciones con el uso de la vestimenta típica de sus pueblos y la no imposición del uniforme estandarizado.

Lo anterior, se dijo, gracias a una reingeniería que se realizó en el uso de los recursos públicos destinados al programa de uniformes gratuitos al que se asignaron ese año 142 millones de pesos.

De estos, 110 mdp fueron para los uniformes deportivos de la totalidad de los alumnos de educación básica, 28 mdp para chamarras invernales de 120 mil jóvenes de preparatoria y educación superior; y cuatro mdp para la operatividad de los uniformes tradicionales.

Se explicó que anteriormente el recurso se ejercía por asignación directa por lo que a partir de 2017-2018 se hizo a través de una licitación pública buscando opciones para generar más ahorros para dotar de doble uniforme a los niños indígenas: uno tradicional y el deportivo.

Se informó también, a través de la Sedesoe (hoy Sebised) que esto se planeó con base en una consulta que se llevó a cabo en más de 300 comunidades indígenas del estado. Con base en dicho ejercicio se determinó que el mandato de la población indígena era que se les dotara de un uniforme tradicional y el deportivo para el tiempo de frío.

Asimismo, se explicó que el tradicional no es un uniforme que se pueda hacer de manera industrializada ya que implica una labor más artesanal por lo que lo harían las propias madres de familia.

Se programó confeccionar 15 mil uniformes típicos con un costo de tres millones y medio de pesos, “más se gasta en otras cosas”, afirmó el entonces titular de Sedesoe, al referir la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas.

“De otra manera estas culturas tienden a desaparecer de la faz de la tierra. La globalización está borrando todo: vestimentas, costumbres, costumbres culinarias, lenguas; entonces nosotros tenemos la obligación y una riqueza cultural que, en mi opinión, tenemos que conservar”, enfatizó en su momento Marcos Cruz.

INDUSTRIALIZADOS

Este año, además de que se confeccionarán a través de un proceso industrializado, el costo por los uniformes tradicionales se incrementó respecto a lo que se pagaba en 2017, cuando se erogaron, de acuerdo con los documentos disponibles, tres millones y medio de pesos más IVA. Entre tanto, la licitación correspondiente a este 2026, fue por más de 18 millones de pesos, más IVA.

OTRO CONTRATO

Como El Siglo de Durango informó, la empresa Dominus Messico, S.A. de C.V. fue la única que participó en la licitación pública nacional para la adquisición del kit deportivo, conmemorativo de la carrera infantil denominada “Nuestros Héroes 2026”, que emitió la Secretaría de Educación del Estado (SEED) y la Secretaría de Finanzas y Administración, en el mes de abril.

Al ser la única, es la que ganó el contrato, con una propuesta económica de un millón 965 mil 505 pesos, antes de impuestos, divididos en seis partidas.

Como se informó en su momento, comerciantes locales del sector de costura y sublimación textil evidenciaron que se les estuvo buscando para apoyar en el proceso de elaboración de ocho mil playeras, pero no todos aceptaron, ya que tenían solamente tres días para los trabajos.