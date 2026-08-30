Empresa para monitoreo en el transporte público de Durango no convence a sindicato de la CTM

No convencen a los concesionarios del transporte público de la CTM las condiciones en las que se pretende hacer el monitoreo en los autobuses para la credencial digital de estudiante, para la tarifa preferencial.

El secretario general del sindicato de choferes de la CTM, Juan Mejorado, informó que aunque han sido los primeros en impulsar el tema de la credencialización, el esquema que se propone por parte de transportes no los convence por el gasto que implica.

“Nosotros somos los que hemos estado empujando para eso. Lo que pasa es que conocemos de los sistemas, conocemos de cuánto cuesta un sistema, de cuánto es lo que hay que pagar de monitoreo mensual. Y eso es lo que estamos buscando, que sea algo equilibrado en ese sentido, para poder transitar en este tema de la credencial y que no nos salga más caro el caldo que las albóndigas”, mencionó.

Dijo que además de la infraestructura, hasta ahora no hay definición en torno al costo mensual que implicaría el monitoreo; sin embargo, se ha estimado en 400 pesos al mes.

“Hasta ahorita no sabemos realmente en cuánto quedará el cobro por el monitoreo. Pero según las primeras pláticas que hemos tenido en ese sentido, que ya tienen tres años, fácilmente tenemos tres años platicando, pues no hay una cantidad con la que nos podamos comprometer para no quedar mal”.

Asimismo, reveló que no los convence la empresa con la que se pretende trabajar. “Aparte también no conocemos a fondo la plataforma. Hicimos un viaje a Saltillo, que es donde está la empresa esa que quieren poner a funcionar aquí en Durango. Y realmente pues no nos convenció cómo trabaja. No encontramos que sea una empresa robusta en ese sentido y que esté dando servicio en alguna otra parte del país . Aunque dicen que ya inició en algunos otros lugares, pero lo que CTM pedimos es que haya certidumbre para poder contar con un sistema de monitoreo. Y si no, puede haber por parte de CTM una empresa y por parte de Alianza de camioneros otra, para que podamos estar tranquilos funcionando y trabajando y respetando sobre todo la tarifa preferencial, que eso es lo que nos interesa a nosotros”, indicó.