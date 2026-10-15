Empresarios advierten que se mantendrán vigilantes del cobro de impuestos

Miembros de organismos empresariales y de colegios de profesionistas se reunieron con representantes de las distintas fracciones partidistas en el Cabildo de Durango, para exponer sus inquietudes en torno al cobro de impuestos municipales.

“Dejamos claro a los coordinadores de las fracciones partidistas en el Cabildo de Durango que seremos críticos y partícipes en el análisis de todo lo que tenga qué ver con impuestos municipales, todo en beneficio de más y mejores empresas y empleos, sin importar los colores que ostenten el poder”, se estableció por parte de Coparmex Durango.

A través de una mesa de trabajo, se prevé que este ejercicio sea el inicio de un organismo participativo en las decisiones presupuestales.

En la reunión participó el presidente del Sector Privado Empresarial de Durango, Guillermo Pérez Gavilán; la presidenta de Canacintra Durango, Joana Soto; el presidente del Colegio de Notarios del Estado, Vicente Guerrero Romero; el presidente de Coparmex, Francisco Esparza Martell, así como representantes del cabildo.

Y es que, recientemente, Coparmex exigió frenar cualquier intento de aumento en impuestos municipales.