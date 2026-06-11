Empresarios de Durango ven positiva la llegada de refuerzos de seguridad

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez, consideró positivo que se hayan mandado refuerzos de seguridad a Durango por parte del Gobierno Federal.

“Teníamos tiempo esperando refuerzos, que nuestra ciudad se blindara un poquito más. El país está atravesando una situación bien compleja, pero que Durango esté en los ojos de la Federación, que las corporaciones trabajen en conjunto, que trabajen en equipo por el bien de la seguridad del estado, creo que es positivo”, indicó.

Y es que, expuso que la seguridad es muy importante para la atracción de invesiones , lo que busca Durango desde hace tiempo.

“Creo que las inversiones dependen mucho de la seguridad del lugar donde se van a instalar, y el que Durango sea seguro y se mantenga así es positivo para la sociedad en general y para los empresarios”, estableció.

Asimismo, expuso que es posible que continúen los operativos debido a la búsqueda de objetivos prioritarios para el Gobierno Federal , por lo que hizo un llamado a la sociedad duranguense a mantener la calma.

“Seguramente es así. Yo creo que vale la pena que nosotros como sociedad estemos tranquilos. Creo que ellos vendrán a hacer su trabajo y nosotros tendríamos que estar tranquilos concentrados en lo nuestro”, manifestó.