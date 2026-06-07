Empresarios ven condiciones de 'Estado fallido' en el país
En muchas localidades del país en las que hay extorsiones, se dan por una protección del gobierno, consideró el presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), Juan Carlos Pérez Góngora.
“Extorsiones que en muchos lugares se dan, es gente protegida por el gobierno en muchas localidades, habría que analizar cada ciudad, cada municipio, cada estado, en nuestro país, pero yo soy de Nuevo León y recientemente hubo una queja importante cuando fue la Presidenta al estado, y también se le dijo al Gobernador sobre extorsiones que están teniendo las pequeñas empresas. Entonces no es posible estar en un Estado fallido, porque yo creo que hoy es un Estado fallido”, consideró el dirigente nacional de esta organización.
Dijo que quizá solamente se “salvan” de las extorsiones las empresas informales, “porque a ellos casi no les tocan la puerta”.
Asimismo, consideró que, a falta de un Estado de Derecho, se podría estar hablando de un Estado fallido en el país.
“Pues porque no hay un Estado de Derecho, o sea, un Estado fallido en donde me extorsionan, en donde la delincuencia hace lo que quiere, donde hay huachicoleros y factureros que no los meten a la cárcel, donde hay corrupción en los gobiernos y no pasa nada. No estamos en presencia de un Estado de Derecho y eso es un estado fallido”, complementó.
Asimismo, se refirió al problema de la informalidad como el “reflejo de los problemas, el control y el exceso de regulación”, así como un freno en la economía.
“Las pequeñas empresas no pueden salir adelante, no pueden avanzar, entonces se cambian a la informalidad y son menos las empresas formales y es más la carga que les cae a estas empresas, y pues no van a poder subsistir así. Y por eso creo que vieron el reporte de la recaudación que bajó en forma importante del Impuesto Sobre la Renta, creo que fue el cuatro trimestre, que hubo una caída en la recaudación, como consecuencia de que no hay utilidades en los negocios y las personas tienen menos ingresos”, lamentó.