Empresarios ven condiciones de 'Estado fallido' en el país

En muchas localidades del país en las que hay extorsiones, se dan por una protección del gobierno, consideró el presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), Juan Carlos Pérez Góngora.

“Extorsiones que en muchos lugares se dan, es gente protegida por el gobierno en muchas localidades, habría que analizar cada ciudad, cada municipio, cada estado, en nuestro país, pero yo soy de Nuevo León y recientemente hubo una queja importante cuando fue la Presidenta al estado, y también se le dijo al Gobernador sobre extorsiones que están teniendo las pequeñas empresas. Entonces no es posible estar en un Estado fallido, porque yo creo que hoy es un Estado fallido”, consideró el dirigente nacional de esta organización.

Dijo que quizá solamente se “salvan” de las extorsiones las empresas informales , “porque a ellos casi no les tocan la puerta”.

Asimismo, consideró que , a falta de un Estado de Derecho, se podría estar hablando de un Estado fallido en el país.

“Pues porque no hay un Estado de Derecho, o sea, un Estado fallido en donde me extorsionan, en donde la delincuencia hace lo que quiere, donde hay huachicoleros y factureros que no los meten a la cárcel, donde hay corrupción en los gobiernos y no pasa nada. No estamos en presencia de un Estado de Derecho y eso es un estado fallido”, complementó.

Asimismo, se refirió al problema de la informalidad como el “reflejo de los problemas, el control y el exceso de regulación” , así como un freno en la economía.