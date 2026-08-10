Empresas de Durango en aprietos; algunas podrían no sobrevivir al cierre de 2026

Debido a las complicaciones económicas por las que están atravesando muchas empresas de Durango, algunas ya están recurriendo a solicitar créditos de manera anticipada, para el cierre de año, informó el presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), Mauricio Holguín Herrera.

“Hemos platicado con algunos que ya están preparando los gastos para diciembre desde ahorita porque el año pasado, los créditos de última hora siempre son los créditos más costosos. Entonces, hay muchas empresas que ya están preparándose para los pagos de fin de año y que no los tome por sorpresa”, indicó.

Asimismo, a falta de liquidez, hay empresas que se mantienen el riesgo de cierre. “Sí, claro. Hay muchas empresas que desde inicio de año están en este riesgo. Algunas que ya cerraron. Vemos algunos locales ya que empiezan a estar vacíos o que se rentan porque pues ya son empresas que no lograron pasar el primer semestre y muchas otras que seguramente estarán en riesgo en este segundo semestre. No quisiera dar cifras porque es algo todavía precipitado, pero sí sabemos que muchas de las empresas estarán en un riesgo de no poder terminar el año”, indicó.

Por lo que no descartó que incluso antes de la temporada fuerte, en la que muchas empresas locales logran recuperarse, algunas pudieran preferir por cerrar.