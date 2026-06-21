Empresas de mujeres también están estancadas: AMMJE

La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), Perla Pacheco, reconoció que a nivel nacional la situación económica es complicada para el empresariado , y las mujeres empresarias no son la excepción.

“Estamos estancados, estamos trabajando realmente nosotros desde la capacitación y poder implementar estrategias para que nuestras empresas puedan avanzar, pero finalmente el tema global económico, es difícil”, estableció.

Ante este panorama, expuso que se están haciendo esfuerzos por sacar un provecho del Mundial de Futbol, para que las empresarias tengan utilidad.

“Estamos en toda la República Mexicana y estamos, por supuesto, en los lugares donde están sucediendo los juegos en Ciudad de México, en Nuevo León, en Jalisco, y bueno, para todas nuestras empresarias es una oportunidad porque hay muchas que tienen hoteles, que tienen restaurantes y servicios turísticos y muchas otras cosas más, casas de deportes, etcétera. Entonces, es una buena oportunidad, yo creo que para todos los mexicanos aprovechar que hoy por hoy el Mundial está acá en México”, manifestó.

Y dijo que en las ciudades sede, hay un beneficio generalizado . “Yo creo que todas. Tenemos una matrícula alrededor de cinco mil empresarias en todo lo que es México. Tenemos también en Estados Unidos y en Canadá grupos de mexicanas que están generando economía en otros países; sin embargo, son mexicanas”, indicó.

Por lo que dijo que ante el panorama adverso , se le sigue apostando a la capacitación . “Sí, los propios gobiernos la verdad que se pusieron las pilas, están trabajando directamente con capacitaciones, pero específicamente la AMMJE estamos siempre capacitándonos continuamente. Cada sábado tenemos reuniones específicas de capacitación de diferentes temas, ese es uno de los objetivos principales de la asociación”.