Empresas locales, fuera de la Tunal II

EL SIGLO DE DURANGO

Hasta ahora, las empresas locales del ramo de la construcción no han firmado ningún contrato relacionado con la presa Tunal II en Durango, por lo que no ha habido un gran beneficio para el sector local.

El presidente de la Asociación de Industriales de Maquinaria Pesada del Estado de Durango (AIMPED), Fernando Castro, informó que la obra traerá un gran beneficio para la ciudadanía en general por la disponibilidad de agua para los próximos años, sin embargo, reconoció que no han sido requeridos en la sucontratación.

"Está trabajando afortunadamente para nosotros, como decíamos, vamos a tener mucha agua, pero no, nosotros no hemos trabajado lo que esperábamos. Empiezan a verse, a vislumbrarse apoyos de algunas gentes (sic) que están acarreando materiales y esperemos que ahora que pasen las lluvias, que se intensifiquen los trabajos, nos apoyen con maquinaria en la renta de equipos", manifestó.

Sin embargo, dijo que hasta el momento las empresas duranguenses aún no cuentan con contratos para poder tener la certeza del trabajo. "Con nosotros no, no hay contratos de maquinaria, ni obras en la presa", indicó.

Por otra parte, como se recordará, la licitación para la construcción de la presa Tunal II establecía que los trabajos tendrían que terminar en diciembre de 2027; sin embargo, se autorizó un diferimiento, por lo que concluirá hasta después.

"Lo que sabemos es que van bien, van en tiempo, hay un desfase, pero el compromiso es que se termine el primer trimestre del 2028", comentó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Iram Ciceña Mejorado.

[DURANGO 4B]