En 2025, 2 mil 378 accidentes de moto

EL SIGLO DE DURANGO

En Durango se registraron alrededor de 2 mil 300 accidentes de motocicleta durante el año pasado, con un promedio de entre seis y ocho percances diarios, de acuerdo con datos del Centro Estatal de Emergencias de la Secretaría de Salud.

Juan Rodrigo Monárrez Salazar, director del Centro Estatal de Emergencias, señaló que durante 2025 se contabilizaron 9 mil 600 accidentes automovilísticos y de motocicleta, de los cuales aproximadamente una cuarta parte correspondió a motociclistas.

Explicó que estos accidentes dejaron 2 mil 378 personas lesionadas, de las cuales alrededor de 600 resultaron heridas en percances relacionados con motocicletas, lo que representa cerca de 28 por ciento del total de personas lesionadas.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud puso en marcha la campaña nacional "A Salvo", cuyo objetivo es concientizar a quienes utilizan motocicletas sobre la importancia de extremar precauciones para reducir accidentes, lesiones y muertes.

Monárrez Salazar advirtió que los accidentes viales representan una de las principales causas de muerte entre personas de 14 a 44 años, además de que una parte importante de quienes sobreviven queda con secuelas que pueden afectar su vida laboral y familiar.

"Se pierden personas jóvenes o dejan secuelas en personas jóvenes, se pierden años de trabajo y una familia pierde su estabilidad por accidentes en moto", señaló.