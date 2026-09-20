En 2027, tendrán que etiquetar 181 mdp para las personas con discapacidad en Durango

Para el próximo año en Durango se tendrá que etiquetar un mayor presupuesto para concretar el programa de pensión para personas con discapacidad de 30 a 64 años, que se encuentra pendiente.

Y es que, de acuerdo con lo que informó el titular de la Secretaría de Bienestar Social del Estado (Sebised), David Payán Guerrero, se están ajustando los detalles para concretar el acuerdo y firma de convenio con el Gobierno Federal.

Esto con el objetivo de que se pueda iniciar el programa este mismo año, con el recurso disponible, con la totalidad de las personas que acrediten una discapacidad permanente.

Sin embargo, para el próximo 2027, el Estado deberá contemplar un monto aproximado de 181 millones de pesos , misma cifra que tendrá que aportar el Gobierno Federal, para reunir un fondo superior a los 360 millones de pesos.

“La disposición que hay ahorita a nivel federal es que, en lo que respecta a Durango, nos están solicitando la cantidad de 181 millones de pesos. Misma cantidad que tendría que tener el Gobierno de México para tener un total de 362 millones y atender el universo de las personas que tienen esta situación de la discapacidad permanente”.

“Seguramente nos tendremos también que sujetar al análisis de las instancias autorizadas para saber también de ese universo quiénes cumplen realmente con la discapacidad permanente. Entonces, son 181 millones de pesos lo que tendríamos que tener al menos visualizado documentalmente, y ya iremos viendo cómo se va comportando la ejecución del presupuesto conforme vayamos integrando los padrones”, indicó.

Y es que, en la actualidad se dispone solamente de 40 millones de pesos. “Es que ahorita ya estamos prácticamente en la recta final del año. Teníamos 40 millones, ustedes lo saben. Aún cuando tuviéramos que ejercer para ese universo de pacientes, pues nos alcanzaría para salir del año. Ya en 2027 seguramente tomaremos las previsiones para que el presupuesto pueda contemplar la visualización que tiene México, considerando también ya las pláticas que hemos tenido de que va a incorporarse gente que sí cumpla realmente con el criterio de la discapacidad permanente para que el apoyo llegue de veras a quien más lo necesita, a quien no pueda valerse por sí mismo. Y yo estoy seguro de que nos va a alcanzar el recurso”, mencionó.

Con este presupuesto se contempla atender a un universo estimado de 18 mil personas en la entidad que viven con alguna discapacidad permanente, es decir, con afecciones físicas, cognitivas o mentales permanentes que requieran asistencia de terceros para sus actividades cotidianas.