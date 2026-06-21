En agosto, consulta educativa: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este sábado que su Gobierno iniciará en agosto una consulta "escuela por escuela" para evaluar las necesidades del sector educativo, tras el retiro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Ciudad de México.

Consultada durante una gira por Tijuana, en el norteño estado de Baja California, sobre la retirada de la disidencia magisterial del centro histórico capitalino, la mandataria señaló que las secretarías de Gobernación y de Educación Pública informarán los últimos términos de la negociación con el magisterio.

Además, adelantó que en agosto comenzará la consulta directa con escuelas y docentes para definir "cuál es el futuro" y "las verdaderas necesidades" del magisterio en México.