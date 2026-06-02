En cuatro meses, IMSS supera las consultas por tabaquismo registradas en todo 2025

Las consultas médicas relacionadas con diagnósticos asociados al tabaquismo registraron un incremento del 60 por ciento en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango durante los primeros cuatro meses de 2026.

Norma Rosales Salas, especialista en Información y Análisis Estratégico del IMSS Durango, informó que durante 2025 se otorgaron 90 consultas por padecimientos relacionados con el consumo de tabaco.

Sin embargo, señaló que entre enero y abril de este año ya se han brindado 144 consultas por el mismo motivo, cifra que supera en 60 por ciento el total registrado durante todo el año pasado , lo que obliga a reforzar las acciones de prevención y concientización sobre los daños que provoca el cigarro en la salud.

Destacó que, con apenas cuatro meses transcurridos del año, ya se rebasó ampliamente la cifra acumulada de 2025, por lo que no se descarta que al cierre de 2026 el aumento sea todavía mayor.

Rosales Salas explicó que en Durango se impulsa la transición de un modelo de atención centrado en la enfermedad hacia uno enfocado en la prevención, por lo que exhortó a la población a evitar el consumo de tabaco para reducir el riesgo de padecimientos como enfisema pulmonar, disfunción eréctil, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, así como diversos tipos de cáncer.

La especialista advirtió que los riesgos no se limitan a las personas fumadoras. Quienes están expuestos de manera constante al humo del cigarro, conocidos como fumadores pasivos, también pueden desarrollar enfermedades graves a largo plazo.

Explicó que el tabaco provoca una acción inflamatoria directa sobre las paredes de los vasos sanguíneos, favoreciendo la arterioesclerosis o estrechamiento de las arterias.

Además, actúa junto con otros componentes nocivos que incrementan el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y eventos cerebrovasculares.

Finalmente, recomendó a las personas fumadoras establecer una fecha específica para dejar el cigarro de manera definitiva, buscar apoyo profesional en su unidad médica de adscripción y modificar hábitos cotidianos que estén asociados con la necesidad de fumar.