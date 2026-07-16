En Durango buscan proteger a menores al momento de hospedarse

Con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes en Durango, se busca establecer un protocolo en hoteles y moteles cuando un adulto este acompañado de un menor de edad. La medida pretende prevenir delitos como el secuestro o el abuso.

"El adulto tiene que comprobar el parentesco. Es decir, que es papá, un familiar, un profesor o que cuenta con el permiso de los padres para viajar con el menor. Debe acreditarse por qué el menor está de viaje con ese adulto", precisó la regidora Gloria Arreola Gamboa.

De acuerdo con la propuesta, si el adulto no logra comprobar el parentesco o la autorización correspondiente, el personal del hotel deberá dar aviso a las autoridades, principalmente a las encargadas de la protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de prevenir la comisión de algún delito.

La regidora explicó que, cuando un menor es privado de la libertad o sustraído, con frecuencia es trasladado a otra entidad. Por ello, en caso de que una persona llegue a Durango con un menor en estas circunstancias, se busca que las autoridades puedan intervenir y resguardarlo oportunamente.

El objetivo es evitar que se presente algún caso de este tipo en la ciudad y proteger a los menores de edad que pudieran encontrarse en una situación de riesgo.

"Eso es lo que estamos trabajando para proteger a nuestras niñas y niños en el territorio", afirmó la regidora.

La iniciativa, que ya había sido presentada anteriormente en Cabildo, y se pretende retomar junto con la regulación de los servicios de hospedaje contratados mediante aplicaciones digitales, y con reformas al Reglamento de Hospedajes en el municipio.

Por el momento, se realizan mesas de trabajo con representantes del sector hotelero y otros actores involucrados para integrar las propuestas al documento y definir las acciones correspondientes.