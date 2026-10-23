En Durango, casi 2 mil conflictos acaban en convenio

El Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) celebró mil 896 convenios entre enero y septiembre de 2026, como resultado de procedimientos para resolver controversias sin recurrir necesariamente a un juicio.

En el mismo periodo, el organismo registró cinco mil 388 asuntos y reportó la conclusión de cuatro mil 793 expedientes o procedimientos, de acuerdo con las estadísticas judiciales.

Los asuntos radicados se concentraron principalmente en las materias civil y mercantil. La primera registró dos mil 73 casos, equivalentes al 38 por ciento del total; mientras que la segunda sumó mil 911 expedientes, que representan el 35 por ciento. En tanto que sobre la materia familiar se contabilizaron mil 224 asuntos, que implicaron el 23 por ciento, y en la penal se reportaron 180, abarcando tan solo alrededor del cuatro por ciento.

En cuanto a los resultados de los procedimientos concluidos o en los que no se inició uno, los mil 896 convenios celebrados representaron cerca del 40 por ciento de los cuatro mil 793 casos contabilizados. La estadística también incluye mil 400 asuntos concluidos a petición de una de las partes y 987 por inasistencia de una de ellas.

Otros 349 casos quedaron sin continuidad por la inasistencia de la persona solicitante; en 62 no acudieron ambas partes. Además, 68 asuntos fueron clasificados como no susceptibles de mediación, mientras que en 14 hubo negativa de ambas partes y en 17 negativa de la parte complementaria.

Las cifras mostraron que la celebración de convenios ha avanzado como una de las vías de conclusión de los asuntos atendidos por el Centro, aunque no todos los expedientes terminaron en un acuerdo. La inasistencia y la negativa a participar también aparecen entre los motivos de cierre, junto con los casos que, por su naturaleza, no pudieron resolverse mediante mediación.

El CEJA representa el mecanismos de mediación, la conciliación, negociación y arbitraje, que permiten a las partes buscar acuerdos para resolver sus diferencias. El artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece que el servicio es gratuito, se presta a petición de parte y permite elevar a sentencia los convenios alcanzados, conforme a las disposiciones aplicables.