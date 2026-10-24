En Durango, crece 4.7% la percepción de inseguridad

En septiembre del 2026, el 48.7% de los duranguenses mayor de edad consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Lo anterior representa un aumento del 4.7% respecto a junio pasado, cuando la cifra era de 44%.

Así lo reveló la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su más reciente publicación, que considera el periodo junio-septiembre de 2026.

En la comparación anual, Durango registró una disminución de casi un punto porcentual, al pasar del 49.6% en septiembre del 2025 a 48.7% en el presente año, es decir 9.4% menos que la media nacional, que alcanzó el 58.1%.

A nivel nacional, las áreas urbanas de interés con mayor incremento entre junio de 2026 y septiembre de 2026 fueron Hermosillo, que pasó de 43.2 a 53.2 %; Lázaro Cárdenas, de 33.0 a 42.3 %; y Ciudad Victoria, de 47.5 % a 56.5 por ciento.