En Durango, hasta 30% de los trabajadores de la construcción padece alguna adicción

La problemática de las adicciones históricamente ha estado presente en el sector de la construcción e impacta en otros problemas como el ausentismo y el robo hormiga, informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Iram Ciceña.

Ante ello, aseguró que las empresas del sector asumen una responsabilidad social al contribuir a que los trabajadores tengan un tratamiento oportuno.

“Al final es un tema que históricamente se atañe a la fuerza laboral de la construcción. Nosotros al interior de la CMIC hemos tratado de motivar al contratista a que sus trabajadores adquieran la ayuda necesaria y a tiempo y más un tema de prevención, para que esto no se nos refleje en ausentismo, en robo hormiga, porque al final pues estas personas pueden deteriorar la buena hechura de la obra y su misma seguridad”, indicó.

No obstante, reconoció que ha sido complicado que puedan acceder a un tratamiento ya que es un tema de voluntad personal.

“Es un tema de voluntad, algunos afiliados me comentan que ellos les dan las opciones, tienen seguridad social, pero es un tema de voluntad que a veces se complica por la misma forma de ser del trabajador. Pero al final trataremos de seguirlos motivando a hacer un tema más preventivo y ya cuando hay que hacer lo correctivo, pues motivarlos en las diferentes instancias”, indicó.

Por lo que se busca la forma de orientarlos. “Sí claro, es un tema de voluntad familiar con ellos, se trata de hablar ahí pues con el primer círculo de con ellos y con los jefes de cuadrilla para que primero no se pongan en riesgo ellos mismos, no pongan en riesgo a los demás y tratar de conciliar”.

Índice de adcciones es alto

En tal sentido, reconoció que el índice de adicción es alto en este sector. “Yo creo que entre dos y tres (de cada 10), la verdad un 30 por ciento es lo que históricamente en la construcción pasa”, indicó.

Ante esta situación, en algunas empresas se ha optado por aplicar exámenes antidoping. “Algunas empresas en lo privado tienen filtros, sobre todo los fines de semana, lunes, y al interior es válido siempre dentro del marco de la ley, respetando los derechos de los trabajadores, tener este ese tipo de antidoping que son propios del sistema que tenga cada empresa, pero sería muy saludable que todo el mundo lo hiciéramos”, comentó.

Y precisó que principalmente se detecta en este sector el consumo de drogas “blandas”.