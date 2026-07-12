En Durango, la meta de construcción es de 25 mil viviendas: Infonavit

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció que la meta de construcción en Durango es de 25 mil viviendas, con una inversión superior a los 15 mil millones de pesos, monto equivalente a cuatro años del presupuesto estatal destinado a obra pública.

De ese total, 12 mil viviendas se construirán en Gómez Palacio, lo que representará una derrama económica de 7 mil 200 millones de pesos, informó el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, durante la entrega de viviendas en ese municipio.

Como parte del programa de Vivienda para el Bienestar, se entregaron hogares en el fraccionamiento Infonavit Casa Blanca, desarrollo habitacional que cuenta con 480 viviendas.

Respecto a la meta estatal, detalló que ya se tienen contratadas 15 mil 300 viviendas para su construcción y que durante 2026 se prevé contratar otras 10 mil, con lo que se espera alcanzar el objetivo establecido para el sexenio.

El titular del Infonavit señaló que, a nivel nacional, se encuentran aprobados 432 conjuntos habitacionales para su construcción en 31 estados del país , lo que representa cerca de 500 mil viviendas. Además, actualmente de esos se desarrollan 193 proyectos, en los que se construyen alrededor de 200 mil viviendas.

Añadió que 36 desarrollos habitacionales ya agotaron su oferta de vivienda y que en otros 65 ya se realiza la entrega de casas a los derechohabientes, luego de haberse colocado 27 mil 700 viviendas.

Romero Oropeza reiteró que, para acceder al programa, los derechohabientes deben percibir entre uno y dos salarios mínimos y no contar con un crédito hipotecario vigente.

La primera entrega de viviendas en Durango se realizó el pasado 25 de junio en el fraccionamiento Acereros, en la capital del estado. Esta segunda entrega en la entidad corresponde a la número 32 a nivel nacional y contó con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.