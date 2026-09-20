En Durango pueden acceder a pensión universal por vía jurídica y estos son los requisitos

Personas con discapacidad en Durango, de 30 a 64 años, siguen esperando que se concrete la pensión universal, que no se ha implementado en la entidad, pese a que fue una promesa del Gobierno Federal y Estatal, y se reafirmó en febrero de 2025, durante una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En Durango, mientras la propuesta de pensión o convenio no se lleve a cabo las personas con discapacidad en ese rango de edad, quedan en situación vulnerable y sin poder recibir ningún tipo de apoyo.

Una de las alternativas que pueden tomar para poder acceder a este beneficio, es hacerlo mediante un mecanismo jurídico y un amparo.

Solo se requiere presentar una petición mediante una solicitud por parte de la persona con discapacidad interesada, explicó el licenciado José Ángel Navarro Correa, asesor jurídico federal en el Instituto Federal de la Defensoría Pública.

“Va a haber una negativa o una respuesta positiva, pero regularmente es negativa en cuestión de que no hay convenio aquí en Durango por el tema de la pensión por discapacidad. Entonces, ahí, con la negativa, promovemos el amparo”.

Señaló que el amparo da certeza jurídica y garantiza a la persona el acceso al derecho a la pensión por discapacidad, para quienes tienen entre 30 y 64 años.

Aunque no se precisó una cifra de casos que han llegado para iniciar con esa solicitud, Navarro Correa comentó que son muchos y han resultado favorables, porque se trata de un derecho de rango constitucional.

Entre los requisitos que deben acompañar a la solicitud están el certificado de discapacidad, la credencial o tarjeta de discapacidad, el acta de nacimiento, la INE y el comprobante de domicilio.

“Son dos meses en el amparo, desde que se inicia la demanda hasta que se dicta la sentencia, son como seis meses. Y de ahí, si hay un recurso de revisión o algo, otro tiempo, como tres, cuatro meses más. Pero todos tengan la seguridad de que van a obtener esa pensión por discapacidad”, finalizó.