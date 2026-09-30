En Durango se han recibido 800 solicitudes de apoyo para la interrupción del embarazo

Este año se han recibido 800 solicitudes de acompañamiento por parte de personas con capacidad de gestar, que han solicitado acceder al método de interrupción del embarazo, informaron colectivos feministas en rueda de prensa.

En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, expusieron que la colectiva “La bitácora de la abortera” reportó que, de los 800 mensajes que se han recibido en su página, se ha brindado acompañamiento a 320 personas.

En este marco, se hizo un llamado a los legisladores locales a reformar el marco jurídico para despenalizar el aborto como un asunto de derechos humanos y justicia social.

Señalaron que las razones por las cuales una mujer decide no continuar con su embarazo son diversas, pero no se mencionaron para evitar estigmatizar estas decisiones y garantizar el derecho a decidir.

Asimismo, destacaron la labor de acompañamiento seguro que realizan organizaciones autogestivas mediante el uso de medicamentos, cuyos protocolos se apegan a los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se enfatizó que el acceso al aborto seguro representa un problema de justicia social, dado que los medicamentos requeridos tienen un costo considerable por lo que solamente quienes cuentan con los recursos económicos pueden adquirirlos.

Entretanto, en Durango sigue pendiente la despenalización del aborto pese a que en 2021 se presentó una iniciativa ciudadana respaldada por siete mil firmas. “Durango tiene pendiente atender una deuda histórica en materia de derechos sexuales y reproductivos”.

En el país ya son 24 entidades las que han despenalizado el aborto.