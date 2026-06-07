En Durango solo se ha reportado un caso de rabia y fue importado

Un solo caso de rabia se ha reportado en los últimos meses en el estado de Durango; sin embargo, fue un caso importado, ya que, aunque se detectó en el municipio de Vicente Guerrero, la persona residía en Zacatecas.

El director de Salud Municipal en Durango, Juan Esteban Aguilar Esquivel, manifestó que se trató de una persona que fue atacada por fauna silvestre, específicamente por un zorro, y que horas después comenzó a presentar síntomas de rabia.

Luego de acudir al Centro de Salud de Vicente Guerrero, tuvo que ser trasladada a la ciudad de Durango, donde ya se determinó que la persona provenía de Zacatecas.

El funcionario indicó que, desafortunadamente, la vacunación antirrábica es uno de los programas federales que han sufrido recortes presupuestales y, en consecuencia, las entidades federativas se han visto afectadas.

“En el tema de vacunación antirrábica, los servicios de salud municipal han hecho un esfuerzo y actualmente se cuenta con mil 500 dosis, que es lo que históricamente los servicios antirrábicos nos proporcionaban para poder apoyar y trabajar en este tema sanitario”, explicó.

Dijo que, a nivel estatal, se ha informado que desde hace más de un año ya no se recibe apoyo en cuanto al suministro de vacunas antirrábicas y que todo ha sido adquirido por los Servicios de Salud de Durango.

En el ámbito municipal, indicó que también se realiza un esfuerzo para contar con suficientes vacunas antirrábicas.

“Son de aplicación gratuita en el Centro de Atención Animal, donde existe un módulo permanente de vacunación, así como en el Hospital Municipal Veterinario”.

Agregó que, dentro de las brigadas de salud, también se lleva a cabo la aplicación de estas vacunas, además de que se ofrecen durante eventos multitudinarios para apoyar a las mascotas.