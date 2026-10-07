En Durango son 19 mil viviendas contratadas para su construcción: Infonavit

La implementación del programa Viviendas para el Bienestar en Durango contempla la construcción de 25 mil viviendas en los municipios de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Santiago Papasquiaro y Vicente Guerrero, con una inversión de 15 mil millones de pesos.

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ya son 19 mil viviendas contratadas para su construcción y se sumarán otras 12 mil en los próximos meses.

El pasado martes 6 de octubre se realizó la tercera entrega de viviendas en la entidad y la número 48 a nivel nacional por parte del Infonavit como parte de este proyecto de viviendas.

La entrega se realizó en Lerdo, en el desarrollo “Infonavit Palmares”, que contempla la construcción de 303 hogares.

En el marco de este programa de Viviendas para el Bienestar se contempla la construcción de 1 millón 200 mil viviendas en el país, dirigido a los derechohabientes que menos ganan.

A nivel nacional se registran 483 desarrollos aprobados, correspondiente a 556 mil viviendas, con lo que reportan un avance del 46 por ciento de la meta sexenal.

Son 250 mil viviendas las que se encuentran en construcción y 44 mil han sido colocadas en 27 estados. A la fecha, se reportan 47 conjuntos habitacionales vendidos al 100 por ciento y durante este mes se abrirán otros ocho fraccionamientos.