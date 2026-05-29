En Durango temen por restricciones de EU hacia las remesas

Las nuevas restricciones impulsadas por el gobierno de Estados Unidos para el envío de remesas encendieron la preocupación entre representantes políticos y comunidades migrantes, debido al impacto que podrían generar en miles de familias duranguenses que dependen de esos recursos como principal sustento económico.

En sesión del Congreso del Estado, el diputado local Noel Fernández Maturino señaló que las disposiciones promovidas por la administración de Donald Trump endurecen los requisitos para realizar transferencias de dinero hacia México, al exigir identificaciones oficiales emitidas por el gobierno estadounidense, documentos con los que muchos migrantes en condición irregular no cuentan.

Noel Fernández subrayó que Durango es una de las entidades con fuerte dependencia de las remesas, al recordar que durante 2024 ingresaron más de mil 370 millones de dólares por este concepto, cifra que representa el 10.2 por ciento del Producto Bruto Estatal. Por lo que estos recursos son esenciales para miles de familias en comunidades urbanas y rurales.

Ante este panorama, el diputado pidió al Gobierno Federal asumir una postura firme ante las autoridades estadounidenses y defender el derecho de los migrantes mexicanos a enviar recursos a sus familias sin restricciones arbitrarias. También planteó la necesidad de buscar mecanismos alternativos que permitan proteger a las comunidades migrantes y garantizar la continuidad del envío de remesas.