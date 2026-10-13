'En el IMSS, sin insumos', acusan

EL SIGLO DE DURANGO

En concordancia con el movimiento que se mantiene a nivel nacional, personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Seguro Social (IMSS) en Durango alzó la voz para exigir salarios dignos, insumos suficientes y condiciones laborales justas, señalando que la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo han vuelto insostenible la atención en los hospitales.

Laura Velasco y Dulce Quintero, enfermeras del Instituto, expusieron que el personal se ve obligado a laborar al límite para no desatender a los derechohabientes.

"Enfermería tiene que sacar el trabajo sin insumos; damos la cara a la gente y el paciente cree que somos nosotros los que no se los damos lo necesario", manifestaron, agregando que en reiteradas ocasiones terminan comprando de su propio bolsillo desde material básico de curación hasta sus propios uniformes, dado que la indumentaria que les proporcionan es de mala calidad.

Respecto al abastecimiento, denunciaron que existe una simulación durante las inspecciones institucionales: "En Durango tenemos todo. Viene supervisión y nos dicen que hay de todo, pero es porque les avisan", recriminaron.