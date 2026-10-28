En escuelas, 7 amenazas de tiroteo en octubre

EL SIGLO DE DURANGO

Suman al menos 10 reportes de amenazas de tiroteo en escuelas de Durango, siete de ellos registrados durante octubre. El caso más reciente ocurrió en la Primaria Lázaro Cárdenas, del municipio de Cuencamé, donde se implementó la denominada Operación Mochila.

Durante mayo se reportaron tres amenazas de tiroteo en instituciones educativas: la ESIMA, la Escuela Secundaria Técnica 19 y la Secundaria Pensamiento Liberal.

Después de un periodo en el que este tipo de reportes había disminuido, el 13 de octubre se recibió una nueva amenaza en la Escuela Secundaria Técnica 67, donde se encontró un mensaje en la pared de uno de los baños.

El 15 de octubre se reportó otra amenaza en la Telesecundaria 243 República y Libertad.