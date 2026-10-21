En marcha, registro para Pensión de Adultos Mayores en Durango

La Delegación de Programas para el Bienestar en Durango informó que las nuevas incorporaciones o registros para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y el programa Mujeres Bienestar estarán abiertos hasta el domingo 25 de octubre.

A estos programas podrán incorporarse las mujeres que cumplan 60 años y los hombres que cumplan 65 años hasta octubre de 2026 , y cumplan los requisitos establecidos para cada esquema, con el fin de facilitar la atención.

Con la Pensión Mujeres Bienestar se otorgan 3 mil 100 pesos bimestrales a las mujeres de 60 a 64 años, mientras que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a las personas de 65 años o más. Ambos apoyos se depositan directamente en la tarjeta del Bienestar.

Las personas que no puedan acudir en la fecha correspondiente podrán acudir a los módulos el sábado 24 y el domingo 25 de octubre , días en los que se atenderán todas las letras.

Las personas interesadas en registrarse pueden acudir al Palacio Federal o al módulo de Bienestar ubicado en la Delegación de Bienestar, en avenida Río Papaloapan número 211, fraccionamiento Valle Alegre. También pueden comunicarse al teléfono 618 130 1090 para solicitar mayor información.

CALENDARIO Y REQUISITOS

La dependencia confirmó que los registros se realizarán, como en anteriores ocasiones, de acuerdo con la primera letra del apellido . El calendario inició el pasado 19 de octubre con las letras A, B y C.

El martes correspondió el registro de las letras D, E, F, G y H, mientras que el miércoles 21 de octubre fue el turno de las letras I, J, K, L y M.

Para el jueves 22 de octubre continúan las letras N, Ñ, O, P, Q y R; el viernes 23 de octubre corresponderá a las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Entre los requisitos que deben presentar están la identificación oficial vigente con fotografía, el acta de nacimiento legible, la Clave Única de Registro de Población (CURP) de impresión reciente, el comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses y los datos de contacto telefónico, tanto celular como de casa.