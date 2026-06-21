E N definitiva, el Mundial de futbol ha cumplido con su finalidad de brindar entretenimiento y exaltar el patriotismo y el sentido de pertenencia entre las naciones participantes. En territorio mexicano se han generado no pocas estampas que muestran ante el mundo la capacidad hospitalaria de nuestro pueblo. De igual forma y por lo que se ve, el certamen ha sido pretexto para que el mundo haga una pausa y reanude sus asuntos de interés hasta que finalice la contienda deportiva.

Llamó la atención el "sincericidio" en el que incurrió el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a propósito de pausar temas hasta que culmine la justa mundialista. En un acto público señaló: "Pero sí les quiero pedir un mes; nomás uno, compadre, pausa. Disfruten, no todo es jalar. A partir de hoy en la noche, yo me pongo en 'modo party'. Ya no quiero broncas. Ya en julio me vuelven las broncas. Ahorita en 'modo party': botas, sombrero y no voy a contestar el celular, pa' que sepan, eh".

En cambio, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no anunció su intención pero se ausentó por un periodo de 12 días sin asistir a sus oficinas. Cabe suponer que también se puso en 'modo party'.

A esto hay que sumar a dos funcionarios públicos que además de ponerse en 'modo party' corrieron con mala suerte. El secretario de Seguridad Pública de Durango, Óscar Alejandro Galván Villarreal, no imaginaba que el "switcheo" del productor de la transmisión de la ceremonia de inauguración del Mundial en el estadio Azteca fue a una cámara que captaba un plano general de una parte de la grada en donde estaba el funcionario en cuestión.

La misma mala fortuna tuvo Héctor Contreras, titular del Servicio de Atención Tributaria de Quintana Roo, quien asistió al tercer juego de campeonato de la NBA, en el Madison Square Garden, de Nueva York, y que jamás supo que su palco VIP estaba justo abajo del que ocupó el presidente Donald Trump, por lo que hubo varias fotografías que lo evidenciaron. Se supo que el precio de los lugares que ocupó el funcionario oscilan entre 20,000 y 40,000 dólares. Eso sí, hay que reconocerle que, luego de ser descubierto, presentó su renuncia.

Por su parte, la alcaldesa morenista de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles, encontró una forma muy peculiar de ponerse en 'modo party'. Simuló haber sido secuestrada, lo que implicó, además de dejar de presentarse a trabajar, una tramposa coartada para tratar de esconder un desfalco por 40 millones de pesos al erario público de ese municipio.

Hasta el mismo Donald Trump parece que también pausará un poco sus actividades. Por lo pronto ya anunció un inminente cese al fuego en contra de Irán y el futuro de la continuidad o no del T-MEC quedará para mediados del mes de julio, es decir, después del Mundial. A pesar de mantener su narrativa de que México tiene un narco gobierno y de que la Presidenta mexicana es muy capaz pero "tiene miedo", no se vislumbra en el corto plazo una invasión para atacar a los cárteles de la droga.

Finalmente, la presidenta Sheinbaum, a su manera, pero también le entró al ´modo party´. En el caso de las manifestaciones de los maestros de la CNTE, entendió aquel dicho que dice que "la perra, cuando es brava, hasta los de casa muerde". Pateará la resolución de ese conflicto hasta que pase el Mundial. La selección nacional le regaló el triunfo ante Corea justo el día de su cumpleaños.

En fin, sumémonos todos al modo party. Sigamos disfrutando del Mundial. Muchos días de estos.

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