En motel, hallan sin vida a 2 jovencitas

EL SIGLO DE DURANGO

La noche de este lunes fueron encontradas sin vida dos jovencitas dentro de un motel ubicado en la salida de la carretera a Mazatlán.

El hecho fue reportado por personal del motel Jardín que, una vez terminado el tiempo de renta, acudió a realizar la limpieza y realizó el hallazgo.

De inmediato se notificó a autoridades ministeriales que acudieron a tomar conocimiento del hecho, además de recabar las primeras evidencias para integrarlas a la investigación.

De manera extraoficial, se mencionó que las víctimas tenían identificaciones que las acreditaban como Frida Cecilia y Diana Lucía, ambas de 21 años de edad.

La primera línea de investigación apuntaría a una autolesión de pareja.