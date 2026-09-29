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En motel, hallan sin vida a 2 jovencitas

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 EL SIGLO DE DURANGO

La noche de este lunes fueron encontradas sin vida dos jovencitas dentro de un motel ubicado en la salida de la carretera a Mazatlán.

El hecho fue reportado por personal del motel Jardín que, una vez terminado el tiempo de renta, acudió a realizar la limpieza y realizó el hallazgo.

De inmediato se notificó a autoridades ministeriales que acudieron a tomar conocimiento del hecho, además de recabar las primeras evidencias para integrarlas a la investigación.

De manera extraoficial, se mencionó que las víctimas tenían identificaciones que las acreditaban como Frida Cecilia y Diana Lucía, ambas de 21 años de edad.

La primera línea de investigación apuntaría a una autolesión de pareja.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  vida, jovencitas, motel,  EL

               

                
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