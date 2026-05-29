¡En plena quincena! Banamex reportan fallas en app HOY viernes 29 de mayo

Este viernes 29 de mayo, fecha en la que miles de mexicanos recibirán el pago de su quincena, usuarios reportaron fallas en la banca móvil de Banamex, dejando a muchos sin la posibilidad de realizar transacciones desde sus teléfonos celulares.

Apenas un día después de que BBVA reportara fallas en su banca móvil, este viernes usuarios de Banamex reportaron fallas al tratar de ingresar a la app bancaria.

Los reportes comenzaron alrededor del mediodía, cuando a través de redes sociales y plataformas como DownDetector, usuarios señalaron que no podían ingresar a la aplicación, o que había intermitencia al tratar de realizar operaciones como transferencias o consultas de saldo.

La caída de la plataforma se ha extendido por varias horas, pues incluso hasta las 15:00 horas usuarios han seguido publicando problemas al momento de ingresar tanto a la banca móvil como al sitio web de la institución.

¿Qué ha dicho Banamex?

Hasta el momento, y a pesar de las múltiples quejas por parte de usuarios, Banamex no se ha pronunciado respecto a las fallas en su banca móvil.

Se espera que en las próximas horas el problema se solucione y que los clientes puedan realizar las operaciones bancarias con normalidad.