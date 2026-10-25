¿En tu casa ponían altar? La historia del Día de Muertos en el norte de México

Las fotografías, las veladoras y los alimentos favoritos de quienes fallecieron vuelven a ocupar un lugar especial en estas fechas. Sin embargo, detrás de los altares que hoy aparecen en casas, escuelas y espacios públicos hay una historia que no se vivió de la misma manera en todo México.

Rumbo al Día de Muertos 2026, vale la pena hacerse una pregunta: ¿poner una ofrenda siempre fue una costumbre extendida en el norte del país?

La respuesta necesita matices. Recordar a los difuntos tiene un arraigo que no depende de instalar un altar de varios niveles, y las prácticas cambian entre comunidades, ciudades e incluso familias.

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Recordar a los muertos también era visitar el panteón

En Monterrey, testimonios de especialistas en historia y cultura popular describen una conmemoración centrada en acudir al cementerio, limpiar las tumbas, llevar flores y rezar.

También había expresiones domésticas más sencillas, como colocar una fotografía, una imagen religiosa y una veladora sobre una mesa.

Por eso, que los altares coloridos y de gran tamaño fueran menos comunes en ciertos sectores del noreste no significa que sus habitantes dejaran pasar la fecha o no honraran a sus familiares fallecidos.

Las escuelas ayudaron a extender los altares

Una parte de la expansión de estas ofrendas en Nuevo León se relaciona con las escuelas.

Diversos reportajes recogen testimonios de docentes, donde se ubica en 1983 el impulso del Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria, mediante el cual se promovía investigar y difundir tradiciones mexicanas.

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Los maestros organizaron actividades y algunas escuelas comenzaron a montar ofrendas. Instituciones culturales también contribuyeron a su difusión.

Ese antecedente ayuda a entender su crecimiento en Nuevo León, pero no permite establecer una fecha única en la que todo el norte comenzó a colocar altares.

El norte también tiene ofrendas propias

Entre los yaquis de Sonora, por ejemplo, existen los tapancos: estructuras elevadas donde se colocan alimentos y agua para los difuntos.

La plataforma Nueva Escuela Mexicana de la SEP documenta esta celebración y explica que las ofrendas se acompañan de rezos y visitas al panteón.

Esta diversidad impide describir al norte como una región donde los altares simplemente no existían.

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Monterrey sí logró un récord, pero fue superado

El 28 de octubre de 2023, el Festival Internacional Santa Lucía consiguió en Monterrey un récord Guinness por un altar de 1,212.40 metros cuadrados.

Sin embargo, el 31 de octubre de ese mismo año, Xalapa, Veracruz, superó la marca con una ofrenda de 1,567.64 metros cuadrados.

La historia de estas celebraciones muestra que las tradiciones se transmiten y también se transforman. Para algunas familias, noviembre significa preparar una ofrenda; para otras, llevar flores al cementerio. Ambas prácticas mantienen un lugar para quienes ya no están.