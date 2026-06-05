Encuentran cadáver envuelto en una cobija y con huellas de violencia cerca de Villas del Guadiana

La tarde de este viernes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un lote baldío ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Durango, cerca del fraccionamiento Villas del Guadiana, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y personal investigador.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 14:27 horas sobre la calle Andrómeda , en el fraccionamiento Valle del Paseo, cerca de la calle San Martín, luego de que vecinos reportaron al número de emergencias la presencia de una persona tirada en la vía pública.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, adscritos al sector 08 de la Delegación Oriente, acudieron al sitio y localizaron a un hombre tendido sobre el suelo, envuelto en una cobija , por lo que de inmediato se aproximaron para verificar su estado de salud.

Tras una revisión inicial, los agentes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Además, observaron diversas huellas de violencia en distintas partes del cuerpo, principalmente en brazos, muñecas, rostro y pies.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal mientras personal de la Fiscalía General del Estado y servicios periciales realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.