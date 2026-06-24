Enfermeras ya podrán recetar medicinas en México, ¿a partir de cuándo?

Una de las nueva normas que entrarán en marcha a partir de 2026 en el sector salud, es que el personal de enfermería tendrá la facultad de generar recetas, dentro de un programa que estará vigente en todo el país. Con la finalidad de garantizar el suministro de medicamentos esenciales en comunidades urbanas y rurales.

Buscará fortalecer la cobertura sanitaria y agilizar el acceso a tratamientos para adultos mayores y personas con discapacidad que reciben atención en su domicilio, según comentó en "La Mañanera", Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

¿Tendrán capacitación el personal de enfermería para generar recetas?

El programa piloto el cual sustentó con resultados esta facultad para el personal de enfermería se desarrollo en el Estado de México en donde enfermeros y enfermeras emitieron más de 100 mil recetas que fueron parte del seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas y atención comunitaria.

Por lo que, este nuevo esquema permitirá que este nivel del personal sanitario, que previamente haya recibido la capacitación bajo los protocolos clínicos establecidos, cuenten con atribuciones legales para emitir recetas medicas de medicamentos básicos dentro del programa Salud Casa por Casa en toda la república a partir de agosto de este año.

¿Qué se busca con el fortalecimiento al personal de enfermería?

De acuerdo con especialistas en salud pública, esta facultad al personal, podría generar el control oportuno de enfermedades crónicas, reducir la presión en hospitales de segundo y tercer nivel, que son instituciones clave para la atención médica especializada y que su principal función es resolver casos de mayor complejidad a comparación de un centró de salud básico.

Además de consolidar la atención preventiva la cual va enfocada en la detección temprana y el seguimiento de enfermedades así como darle continuidad terapéutica a los pacientes. Por lo que en regiones rurales el esquema utilizará la infraestructura de las Tiendas Bienestar, con el propósito de acercar medicamentos esenciales a comunidades que se encuentran lejos de las ciudades.

Además se añade la entrada de las Farmacias Bienestar, que con esta nueva facultad que se la dará al personal de enfermería a la vez buscará que se priorice el abastecimiento de fármacos para enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión, diabetes, displidemias y otros padecimientos en la población adulta mayor.