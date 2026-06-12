Mundial 2026: Aficionados toman lonas de desaparecidos para cubrirse de la lluvia y causan indignación | VIDEO

El pasado jueves 11 de junio se llevó a cabo la inauguración del mundial de fútbol que tiene como cede a la Ciudad de México. Es costumbre que aficionados se junten en el Ángel de la Independencia a celebrar los triunfos de la selección como fue el caso. Algo que causó indignación fue que a unos sujetos se les ocurrió tomar una lona perteneciente a una madre buscadora para cubrirse de la lluvia.

Tres aficionados de la Selección Mexicana de Fútbol en medio de la celebración tomaron una manta que contenía los datos de una persona desaparecida y además de ello agredieron a un reportero, en las imágenes que se compartieron a través de redes sociales se ve que las madres buscadoras los despojan de las lonas y les reclaman la acción a los sujetos y estos responden de forma violenta.

¿Qué se ve en el vídeo?

En la grabación que circula en redes sociales, se ve que tres hombres en aparente estados de ebriedad, traen cargando la lona de la madre buscadora y según las imágenes se encontraban "festejando" y al saltar, dos madres buscadoras les quitan la lona con aparente indignación, para que después los agresores le gritaran "¡¿Qué apoyo, pendej%?!". Al ver esta acción, un reportero de la cadena Telemundo el cual llevaba con el una cámara de vídeo, interviene en defensa de la mujer.

El sujeto de playera blanca se le acerca a la persona que grabó el momento y la amenaza diciéndole, "No grabes, no grabes, que te voy a poner en tu madr%". Para después el sujeto de la playera verde intimida a otro familiar. Pero lo que causó aún más revuelo fue que el sujeto de negro precedió a retar y agredir al reportero.

Solicitan ayuda para identificar a los agresores

En el vídeo, se muestra las caras de cada uno de los agresores que participan en la desafortunada acción, por lo que en publicación de la plataforma X de la cuenta Vigia Ciudadano, mencionan que la sociedad civil busca dar con los responsables de agredir al reportero y a la madre buscadora.

Esto deja la reflexión de los límites que hay que tener en cuenta en una celebración de un partido de fútbol o de cualquier otro deporte; además de que no se debe justificar ninguna forma de agresión a cualquier persona, por si fuera poco se le agrega la falta de respeto hacia uno de los temas más sensibles que acontecen día con día en nuestro país como los son las madres buscadoras.