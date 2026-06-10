Pareja estaba desaparecida; los hallan sin vida y abrazados dentro de un coche, ¿qué les pasó?

Una pareja fue encontrada en su auto, en aparente estado de descomposición ambos en el asiento trasero del automóvil del joven aunque al parecer ninguno presentaba huellas de violencia.

Autoridades que inspeccionaron la unidad, aseguraron teléfonos, celulares, bolsas, carteras y documentos de identificación de las victimas. Además, según reportes arrojados de los cuerpos de seguridad, en el asiento izquierdo se localizó una bolsa de plástico con características similares a la marihuana, lo que originó que se iniciara con una investigación.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento de la pareja?

La joven pareja fue reportada como desaparecida en Hermosillo, las fichas de búsqueda tenían en el reporte a Damaris Jaqueline "N" y Jhonatan Zahid "N", esto después de varios días sin que sus familiares no amigos supieran de ellos. Fueron localizados en un callejón en la colonia Centro de Hermosillo, en Sonora despuúes de aparentemente haber pasado la noche juntos con el automóvil encendido.

Por lo que la investigación h abría apuntado a que la causa del fallecimiento fuera por intoxicación por monóxido de carbono, ya que personal de Servicios Periciales detectó que el switch del vehículo permanecía en posición de encendido y con las llaves aún colocadas. Además la perilla del aire acondicionado se encontraba activada en nivel cuatro a pesar de que la batería estaba completamente descargada.

Letal acumulación de monóxido de carbono: la causa de la intoxicación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), informó que en el interior se encontró la ropa de las víctimas y que la pareja se encontraba en el asiento trasero del vehículo en un momento de intimidad. Por esta razón la principal causa fue que ambos se quedaron dormidos con el motor y el aire acondicionado en marcha, lo que provocó una acumulación e inhalación de monoxido de carbono.

El monoxido de carbono (CO), es un gas que no tiene color, olor, ni sabor, esto impide que se le pueda detectar sin equipos especializados. Por lo que estar expuesto a concentraciones elevadas pudiera provocar mareos, dolores de cabeza, perdida del conocimiento o la muerte en minutos.

Esto al ser inhalado, entra a los pulmones y pasa al torrente sanguíneo, donde se desplaza el oxígeno que necesitan los órganos para funcionar de manera eficiente. Esto lo genera la combustión incompleta de materiales como gasolina, carbón, madera o petróleo.