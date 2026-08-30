Enjambre confirma concierto en Durango como parte de su 'Daños Luz Tour'; ¿en qué fecha?

La espera para los seguidores duranguenses de Enjambre parece haber terminado. La agrupación mexicana confirmó nuevas fechas de su gira “Daños Luz Tour”, una expansión de presentaciones con la que recorrerá diversas ciudades del país para promocionar su más reciente producción discográfica, “Daños Luz”, álbum lanzado en marzo de este año y que marca una nueva etapa en la trayectoria de la banda.

Entre las fechas añadidas destaca una presentación en Durango programada para el próximo 15 de octubre , sin embargo, hasta el momento se desconoce el recinto y el horario del concierto.

Tampoco se ha informado que forme parte de la programación oficial del Festival Revueltas 2026, su realización coincide con el periodo en que tradicionalmente se desarrolla este encuentro cultural en la entidad.

Además de su visita a Durango, Enjambre también se presentará el 17 de octubre en Torreón , como parte de la misma gira nacional que contempla ciudades de distintas regiones del país.

NUEVA ETAPA

El “Daños Luz Tour” está concebido como un recorrido por las canciones de “Daños Luz” , sin dejar de lado los temas que han consolidado a la agrupación como una de las bandas más importantes del rock alternativo en español.

En sus recientes conciertos, el grupo ha combinado material nuevo con clásicos de su repertorio como “Dulce Soledad”, “Visita”, “Cobarde”, “Somos Ajenos”, “Manía Cardíaca”, “Impacto” y “Tercer Tipo”, entre otros.

La gira también destaca por una propuesta visual que acompaña la atmósfera melancólica y nostálgica característica de la banda, elementos que han sido parte fundamental de su identidad artística desde sus primeros discos.

REFERENTE DEL ROCK MEXICANO

Originaria de Fresnillo, Zacatecas, Enjambre se ha distinguido por un sonido que fusiona rock, pop y psicodelia con influencias retro. A lo largo de más de dos décadas de trayectoria ha construido una sólida base de seguidores gracias a canciones como “ Vida en el Espejo”, “Dulce Soledad”, “Visita”, “Tercer Tipo”, “Manía Cardíaca”, “Somos Ajenos”, “Elemento”, “Divergencia” e “Impacto” , temas que hoy forman parte de la historia reciente del rock mexicano.

La agrupación, integrada por los hermanos Navejas, ha logrado mantenerse vigente gracias a una propuesta que combina letras introspectivas, arreglos sofisticados y una identidad sonora fácilmente reconocible, lo que le ha permitido conectar con distintas generaciones de escuchas.