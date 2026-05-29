Enrique Inzunza reaparece públicamente en Culiacán; asistió a graduación de su hijo | VIDEO

Este viernes 29 de mayo, el senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Enrique Inzunza Cazárez, reapareció públicamente, esto en medio de toda la polémica que generó su solicitud de licencia exprés en el Senado de la República.

La aparición del servidor público causó una reacción inmediata después de que empezaron a circular diferentes vídeos e imágenes en donde diferentes usuarios no dudaron en cuestionar su presencia en el evento social mientas continúa el debate entorno a toda la presión mediática a las que distintas figuras políticas de Sinaloa se han vistos envueltas.

Inzunza reaparece en la graduación de su hijo

Sin duda, lo que más hizo ruido en esta reaparición publica es que ocurrió apenas unas después de que Morena operara en el Senado una licencia temporal de únicamente 48 horas para el legislador. Qué de acuerdo con los asistentes acudió vestido de traje formal y convivió con familiares y conocidos esto en una ceremonia de graduación de uno de sus hijos que se realizó en las instalaciones del Tec de Monterrey.

Pero además de eso una de las presencias en el evento que más trascendió fue la presunta asistencia de la hija del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo que sin duda generó aún más ruido político alrededor del evento.

¿Cuándo regresa Enrique Inzuza al Senado?

Como parte del protocolo, Omar Alejandro López, asumió el cargo como senador suplente mientras Inzunza permanece fuera del pleno durante el comienzo del Periodo Extraordinario. Esta ausencia temporal permitió al partido Morena evitar que la oposición centrara el debate legislativo en su figura y se discutieran reformas clave impulsadas por el oficialismo.

Durante esas sesiones, el Senado aprobó la creación de la Comisión de Integridad de Candidaturas del INE y el avance de la reforma judicial que plantea mover las elecciones judiciales hasta 2028.

Se tiene considerado que Inzunza reasuma su cargo en el Senado la próxima semana, esto después de que expire la licencia temporal aprobada por la Mesa Directiva.

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