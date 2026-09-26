Era buscado desde 2025: identifican a hombre cuyo cráneo fue hallado en obra del Centro de Durango

A pocos días de cumplirse dos meses de la localización de una osamenta en un predio del Centro de Durango, las autoridades lograron identificar de manera oficial a la víctima, de quien se confirmó que era buscada desde el año 2025.

Luego de realizar pruebas antropológicas y genéticas, los médicos forenses confirmaron la identidad a la Fiscalía.

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Encuentran restos humanos en Durango

Sus restos habían sido ubicados el 28 de julio de 2026 en una antigua vivienda demolida, donde, durante las maniobras para iniciar una nueva construcción, los trabajadores encontraron un cráneo humano entre los escombros.

Tras el hallazgo, los empleados dieron aviso a las autoridades a través de una llamada al sistema de emergencias 911.

Poco después, elementos de seguridad se dieron cita en el predio, ubicado sobre la calle Regato, entre Aquiles Serdán y Negrete, donde, por órdenes del agente del Ministerio Público y tras recabar indicios en la escena, se resguardaron los restos para la práctica de los estudios que permitieron conocer su identidad.

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Víctima ya fue identiticada

Se sabe que el hoy occiso respondía en vida al nombre de Armando Amaya Amaya, de 47 años de edad, quien vivía en situación de calle.

La causa de su deceso no fue confirmada.

No sabían de él desde el año 2025

Sus familiares habían perdido contacto con él en agosto de 2025.

Una mujer de nombre Sandra, quien se identificó como su esposa, fue notificada de los resultados del perfil genético.

Finalmente, los restos fueron entregados a la familia para darles cristiana sepultura en un panteón de la ciudad de Durango.