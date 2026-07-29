Hallan más restos óseos en terreno del Centro de Durango donde se encontró el cráneo humano

Lo que en un principio parecía ser únicamente el hallazgo de un cráneo humano en un terreno baldío de la Zona Centro de la ciudad de Durango derivó en el aseguramiento de más restos óseos, luego de la intervención de autoridades ministeriales y personal de Servicios Periciales.

El reporte fue recibido alrededor de las 09:30 horas de este martes 28 de julio , cuando un hombre identificado como Omar Guillermo solicitó apoyo al sistema de emergencias 911 tras el descubrimiento realizado durante labores de limpieza en un predio ubicado en la calle Regato, entre las calles Aquiles Serdán y Negrete.

De acuerdo con el seguimiento de las autoridades, elementos de la Policía Investigadora de Delitos y de Servicios Periciales, coordinados por el Agente del Ministerio Público, acudieron al inmueble para realizar las primeras diligencias.

Al inspeccionar el sitio, las autoridades confirmaron que no solo se encontraba un cráneo humano, sino también diversos restos óseos correspondientes a un cuerpo, cuya identidad permanece desconocida . La zona fue acordonada mientras se efectuaban las labores de procesamiento de la escena.

El reportante declaró que el terreno permanecía abandonado desde hace aproximadamente siete años, luego del derrumbe de una construcción. Indicó que era frecuente que personas en situación de calle ingresaran al lugar para pasar la noche y que el hallazgo ocurrió cuando trabajadores removían una losa caída junto a una de las bardas.

Según su testimonio, los empleados observaron primero el cráneo a ras del suelo y, al continuar revisando el área, detectaron otros restos óseos, por lo que de inmediato se notificó a las autoridades mediante el número de emergencias.

Por instrucciones del Agente del Ministerio Público, los restos fueron levantados y trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicarán estudios antropológicos y periciales que permitan determinar la antigüedad, características e identidad de la persona, así como establecer las circunstancias en que terminó en ese lugar.