'Era investigado desde el 2015': García Harfuch revela cómo cayó 'El Tanque', operador del CJNG

La captura de Iván “N”, alias “El Tanque”, estuvo precedida por meses de seguimiento y trabajos de inteligencia, explicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien recordó que el presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) era investigado desde 2015.

Durante "La Mañanera" de este martes 13 de octubre, el funcionario presentó detalles sobre la operación que permitió localizarlo en Zapopan, Jalisco. Su detención había sido anunciada el pasado 6 de octubre y forma parte de las acciones federales contra presuntos integrantes de esa organización criminal.

¿Cómo fue su detención?

De acuerdo con García Harfuch, la búsqueda involucró a distintas instituciones de seguridad, cuyas investigaciones permitieron identificar los movimientos del sospechoso y establecer su ubicación antes de desplegar el operativo.

El secretario destacó la información aportada por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), así como los trabajos del Centro Nacional de Inteligencia. En la captura participaron fuerzas especiales del Ejército y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

Según la información difundida tras el arresto, durante la intervención se aseguraron un arma de fuego, diversas dosis de droga y un vehículo. La localización fue resultado de labores de gabinete y campo que permitieron delimitar su zona de movilidad en Zapopan.

Los antecedentes de la investigación

Uno de los señalamientos mencionados por Harfuch se remonta a mayo de 2015, cuando un helicóptero militar fue atacado en Jalisco. Las autoridades investigan la presunta participación de “El Tanque” en ese episodio, en el que murieron integrantes del Ejército y de la entonces Policía Federal.

El funcionario recordó este antecedente al explicar que las indagatorias contra el detenido abarcan más de una década. Su probable relación con aquella agresión forma parte de los señalamientos expuestos por las autoridades federales.

Autoridades le atribuyen actividades criminales

“El Tanque” es identificado por el Gobierno federal como un presunto operador regional del CJNG con influencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Jalisco y Puebla, además de vínculos con los liderazgos de esa organización.

Según las investigaciones descritas por García Harfuch, presuntamente coordinaba tráfico de drogas y armas, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y operaciones financieras. También se le relaciona con homicidios, extorsión y privación ilegal de la libertad.

A estos antecedentes se suman las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió en septiembre de 2024 por sus presuntos vínculos con el CJNG y actividades financieras ilícitas. Los señalamientos presentados por las autoridades deberán esclarecerse dentro de los procedimientos correspondientes.