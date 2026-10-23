Es contratista del INE hija de 'mano derecha' de Taddei

Lourdes Piña Soria del Valle se presenta como asesora y "mano derecha" de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala. Su hija, la presentadora de televisión Itzel Sandino Piña Soria, es la administradora única de la empresa Promotora de Noticias Exactas, S.A. de C.V., que, a partir de este año, aparece como proveedora del máximo órgano electoral.

Piña Soria no aparece en la nómina del INE ni como trabajadora externa o por honorarios; sin embargo, "tiene derecho de picaporte en todas las instalaciones del instituto", relatan a El Universal diversos trabajadores.

En este entramado hay un tercer personaje que se llama Gilberto Solís Mendívil, quien obtuvo -a finales de 2025, como persona física- un contrato de más de un millón de pesos con el INE para realizar una miniserie documental sobre la jornada de la elección judicial, pero también funge como "comisario" de la empresa Promotora de Noticias Exactas, de acuerdo con el acta constitutiva, cuya copia posee El Universal.

Además, de acuerdo con trabajadores del máximo órgano electoral del país, Solís Mendívil tampoco está en nómina ni es empleado por honorarios; sin embargo, opera físicamente dentro del INE.

Solís Mendívil fue sancionado por participar en una mecánica de desvío de recursos en el gobierno de Hidalgo, en un esquema parecido al de la Estafa Maestra.