Especialistas en salud visual alertan por 'pandemia miópica'

De acuerdo con la recomendación de los especialistas en salud visual, los menores no deberían pasar tiempo en pantalla, pero en la actualidad eso es prácticamente imposible, por lo que los problemas de miopía van al alza, informó el presidente del Colegio de Licenciados en Optometría Nueva Vizcaya, Jaime Solís.

“El uso de pantalla se recomienda sea nulo, pero es imposible que se pueda lograr eso porque todos, incluso los adultos, estamos metidos en el nuevo tema de la tecnología, pero la intención es que seamos conscientes y poco a poco vayamos quitando ese tipo de problemática que se presenta a nivel mundial”, indicó.

Expuso que, ante este panorama, se recomienda que por lo menos sea hasta los nueve años cuando los menores tengan acceso a pantallas , pero siempre con supervisión.

“La realidad es que tenemos que concientizar a los padres, también desde la escuela, desde los servicios de información, que es el caso de ustedes; y en nuestro caso, como licenciados optometristas, estar informando a la población de las diferentes situaciones que se van presentando”, comentó.