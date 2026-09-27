'Espero algún día poder volver': Anuncian en Durango cierre de conocido negocio de snacks

La actual economía en Durango sigue afectado a los emprendedores, pues el circulante, las bajas ventas y otros factores los han orillado a tener que cerrar su negocio que con tanto esfuerzo han construido.

En notas anteriores les hemos informado sobre algunos locales que han dejado sus espacios debido a esto y este fin de semana se suma uno más , en donde los comensales han expresado su tristeza pero también han alentado a la dueña de este.

A través de un comunicado en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok, este conocido negocio de snacks y bebidas ha anunciado su cierre en próximos días, esperando que su clientes puedan acudir para disfrutar alguno de sus productos por última vez.

"Han pasado muchas cosas que nos han llevado a decidir cerrar la sucursal de Durango. No les voy a mentir, si se siente como un fracaso. Y aunque sé que todo pasa por algo, yo no quería que esto sucediera. Pero a veces no importa lo que intentes, no es suficiente", se lee en las primeras líneas del negocio "Japi con Jota" .

Según lo que cuenta su dueña, la principal razón por la que tomó esta decisión es por las bajas ventas en Durango , situación que resulta insostenible para que su proyecto continúe.

"No fue una decisión fácil, lo había pensado desde agosto. No sé qué está pasando en la ciudad, las ventas bajaron un montón y en un negocio para este tipo de momentos hay que estar preparados, aguantar, resistir, pero ya no puedo más. Yo estoy en el Japi con Jota en San Luis y es más difícil manejarlo, aparte de eso todo lo del SAT, los impuestos, los sueldos, los gastos fijos, se volvió muy pesado", dice en el video que posteó en redes sociales.

La joven duranguense manifiesta que tener dos locales de comida a la vez es difícil, pero lo más importante es que las ventas sigue siendo muy bajas para poder sostener ese local que la ha acompañado durante cuatro años.

Pese a esta triste noticia, agradeció a cada una de sus colaboradoras, pero también a los clientes que hicieron posible que Japi con Jota se sostuviera por todo este tiempo.

"Gracias a todos los que se pusieron japi conmigo y con mi equipo. Mantuvieron vivo el sueño del japiconjutoa. Me llevo todo lo aprendido y todas las personas que conocí", agrega.

Sin embargo, espera prepararse mucho más y juntar el dinero para que este negocio vuelva a Durango capital.

"Voy a juntar el dinero, que es lo que se necesita, para en algún momento poder volver a Durango, espero no tome mucho tiempo" , dice en el clip.

Aunque dijo que fue complicado asimilar esto, ahora lo ve con otros ojos y tomará esta situación como una nueva oportunidad.

"Espero algún día volver para prepararles un papabowl con su respectivo jorchatto" , finaliza el comunicado.

Según sus redes sociales, este domingo y unos días más continuará la venta de productos, aunque no todos los del menú están disponibles por los insumos.

Debido al cierre de este querido negocio, también han puesto a la venta algunos de los accesorios y muebles que hacían especial el lugar, como congelador, barra plegable, set de 2 sillas, máquina de expresso, entre otros.