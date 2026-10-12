'Esta decisión no responde a ningún conflicto': Jorge Márquez explica su salida de Caliente de Durango

Después de que Caliente de Durango anunció su salida de la gerencia deportiva, Jorge Márquez compartió una carta dirigida a la afición y a quienes lo acompañaron durante su gestión, en la que explicó cómo tomó la decisión de cerrar su etapa con el equipo.

En el documento, el ahora exdirectivo señaló que su separación fue resultado de un proceso de reflexión y de conversaciones con su familia, pensando en los siguientes pasos de su crecimiento personal y profesional.

Descarta un conflicto detrás de su salida

Uno de los puntos centrales de la carta es la aclaración sobre las circunstancias de su despedida. Márquez aseguró que su decisión no responde a ningún conflicto, en coincidencia con el comunicado del club, que este lunes 12 de octubre informó que dejaba el cargo por voluntad propia.

“Esta decisión no responde a ningún conflicto. Cierro este ciclo con respeto, con orgullo por lo construido y con el deseo sincero de que lo mejor para el béisbol de Durango esté todavía por venir”, expresó.

Aunque mencionó que piensa en los próximos pasos de su carrera, no anunció su incorporación a otra organización ni detalló un nuevo proyecto.

“El proyecto queda en buenas manos”

Márquez describió su paso por Durango como una oportunidad para cumplir uno de sus mayores sueños: asumir una gerencia deportiva en la Liga Mexicana de Beisbol.

En ese sentido, agradeció al presidente del club, Carlos Cedillo, y al propietario, Emilio Hank, por la confianza para integrarse a la organización.

También reconoció el trabajo de los directivos, jugadores, cuerpo técnico y personal del equipo. Según expresó, durante su gestión construyeron bases importantes, fortalecieron su forma de trabajar y alcanzaron resultados de los que pueden sentirse orgullosos.

“Me voy con la tranquilidad de que el proyecto queda en buenas manos y tendrá continuidad”, afirmó.

Su despedida ocurre después de la campaña de 2026, en la que Caliente consiguió su primera clasificación a los playoffs y avanzó a las Series de Zona tras superar a Acereros de Monclova.

Agradece el respaldo de Durango

La carta incluyó un mensaje para la afición y el pueblo de Durango, a quienes agradeció el cariño, la paciencia y el apoyo recibido, especialmente durante los momentos difíciles.

Márquez señaló que ese respaldo hizo que cada esfuerzo valiera la pena y cerró su despedida agradeciendo la oportunidad de formar parte de la historia del equipo.

Por su parte, en el comunicado con el que confirmó su salida, Caliente informó que la directiva trabaja en los ajustes necesarios para dar continuidad al proyecto deportivo. Ese anuncio no incluyó el nombre de quien ocupará la gerencia que deja Márquez.