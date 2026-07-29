Esta es la marca de huevo que ha sido retirada por Salmonella; ¿hay riesgos en México?

Ante el brote de salmonella, las alertas se encendieron entre las autoridades y emitieron un aviso a la ciudadanía para evitar esta marca de huevo e hicieron algunas recomendaciones.

Para evitar una contaminación con salmonella, las autoridades se mantienen en alerta y ordenaron el retiro de por lo menos 1.6 millones de docenas de huevos, equivalentes a 19 millones de unidades de huevo.

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¿Dónde se realizó el retiro?

Las autoridades sanitarias estadounidenses realizaron el retiro de productos distribuidos en supermercados y establecimientos en distintas regiones de Estados Unidos.

Mencionando a la ciudadanía que deben revisar con mucha precaución los empaques antes de cocinarlos y consumirlos, ya que por obvias razones la bacteria puede infectar el organismo de las personas que la consuman.

Marca que fue retirada por riesgo de contaminación de salmonella

Las autoridades retiraron la marca de huevos distribuidos por August Egg Company y no solo es una sola marca, sino que la empresa abasteció el producto bajo diferentes etiquetas en diferentes supermercados de Estados Unidos.

Entre las marcas relacionadas con la alerta se encuentran:

Marketside (comercializada en Walmart).

Clover Organic

O Organics.

Simple Truth

Sun Harvest.

Nulaid y Raley’s.

Los productos afectados incluyen diferentes presentaciones de huevos de gallinas libres de jaula y huevos orgánicos.

Otra recomendación que exhortaron las autoridades a los ciudadanos es no guiarse únicamente por el nombre que aparece en el empaque, ya que también es importante revisar el distribuidor, las fechas impresas, el tamaño del paquete y los códigos de identificación incluidos en el empaque.

¿Dónde se vendieron los huevos contaminados?

Los huevos contaminados con salmonella fueron distribuidos en establecimientos de autoservicio ubicados en Estados Unidos, como son California y Nevada, y en restaurantes que se sitúan en otras zonas del país.

¿Es posible que la contaminación de Salmonella llegue a México?

Hasta el momento, las autoridades sanitarias han mencionado que solo es el mercado estadounidense el que está siendo afectado y se espera que la afectación no llegue a productos que hayan sido comercializados en México.

Con el objetivo de impedir que continúe el consumo de lotes señalados, se retiró el producto del mercado y así prevenir la contaminación masiva.

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¿Qué hago si en los últimos días compré huevo y es posible que esté contaminado?

El producto debe desecharse de manera segura y devolverse al establecimiento donde fue comprado para solicitar información sobre un reembolso.

Luego de manipular el empaque, se recomienda lavarse las manos y limpiar las superficies del refrigerador.

Síntomas de la salmonella

Los síntomas por una infección de salmonella son: