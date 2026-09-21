Esta sería la multa a pagar por tirar basura y residuos en la vía pública de Durango capital

En el municipio de Durango se aplicarán multas a las personas que sean encontradas en flagrancia tirando basura en la vía pública o realizando una disposición incorrecta de residuos, por lo que las autoridades llaman a reportar estos casos al 072.

Guillermo Orozco Orozco, director de Medio Ambiente Municipal, explicó que la sanción depende del tipo de residuo y la cantidad que se esté tirando en la vía pública o en lotes baldíos, pero lo más importante es que debe existir evidencia para poder aplicar la sanción.

Pidió a la ciudadanía que, al observar este tipo de conductas, tome fotografías, especialmente si hay vehículos involucrados en el hecho , ya que de esa manera se ha logrado localizar a algunas personas para aplicarles la sanción correspondiente.

En coordinación con otras dependencias, comentó que se realizarán campañas de limpieza para evitar la acumulación de residuos y los riesgos para la salud de la población.

¿De cuánto es la multa?

El reporte debe hacerse de manera inmediata para que la Policía Ambiental pueda llegar a tiempo y encontrar a las personas responsables realizando esta acción, por la que podrían ser sancionadas con hasta 100 UMAS, equivalentes a 11 mil 721 pesos.

En caso de que no tengan el dinero para pagar la multa, pueden realizar servicio comunitario.

Las autoridades esperan evitar que se arrojen de manera incorrecta todo tipo de residuos y, con ello, prevenir focos de contaminación.