Estados con alerta de viaje, con hasta 40% menos afluencia de turistas estadounidenses: AMAV

Las alertas de viaje emitidas por el Gobierno de Estados Unidos han provocado una reducción en la afluencia de turistas estadounidenses, de entre 30 y 40 por ciento, en los estados catalogados con mayor riesgo, informó el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) Levi Williams Manzanares.

En tal sentido, explicó que la afectación se debe principalmente a la cultura de seguros que predomina en el país vecino ya que cuando en dicho país se emiten una alerta hacia alguna entidad o destino mexicano, las pólizas de seguro de viaje y de gastos médicos de los ciudadanos dejan de aplicar si sufren algún percance durante su estancia, por haber viajado a un país con alerta.

“Entonces sí, definitivamente es un tema el que haya estas alertas de viaje, pero también es un tema, hay que decirlo, político y de política del país vecino”, comentó.

Explicó que, pese a las advertencias, hay destinos turísticos del país que han logrado mantener su flujo de visitantes pero reconoció que en algunos sí ha disminuido, dependiendo del nivel de la alerta.

“Curiosamente tenemos destinos en los que se ha mantenido, se ha mantenido porque pues afortunadamente nuestro país tiene muchas bellezas y tiene muchos puntos de interés, pero en algunos destinos sí ha disminuido en alrededor de un 30, 40 por ciento en los que tienen, hay niveles de alerta de viaje: naranja, roja”, indicó.