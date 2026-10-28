Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por 'Chuy González', abatido en Sinaloa

Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy González” o “Chuy Peñuelas”, fue identificado de manera preliminar entre los dos hombres que perdieron la vida durante un enfrentamiento armado con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), registrado en el estado de Sinaloa.

La información fue difundida este miércoles 28 de octubre por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera localizar y detener al presunto narcotraficante.

¿Cómo ocurrió el enfrentamiento en Sinaloa?

Los hechos se registraron el pasado lunes en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Guasave , donde personal de la Marina realizaba labores de vigilancia como parte de los operativos federales contra organizaciones criminales.

Según el reporte oficial, los elementos navales detectaron vehículos relacionados con personas armadas. Durante la intervención, dos sujetos descendieron de una camioneta y comenzaron a disparar desde una zona de matorrales, por lo que los militares respondieron a la agresión.

El enfrentamiento dejó dos personas fallecidas, presuntamente González Peñuelas y Cesáreo Peñuelas Ruiz, alias “El Profe”. Sin embargo, las autoridades señalaron que las identidades deberán corroborarse mediante estudios genéticos y dactiloscópicos.

Durante el operativo también fueron aseguradas cuatro camionetas con reporte de robo, tres armas largas, tres cargadores y 46 cartuchos útiles, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Por qué lo buscaba Estados Unidos?

González Peñuelas era considerado uno de los principales operadores del denominado Cártel de Guasave, organización vinculada con Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, quien también figura entre los criminales más buscados por las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con investigaciones federales, “Chuy González” habría participado durante varios años en actividades relacionadas con la producción y distribución de sustancias ilícitas , principalmente heroína, metanfetamina y marihuana.

Su presunta red criminal mantenía operaciones en Sinaloa y Sonora, además de conexiones con rutas de tráfico hacia diferentes regiones de Estados Unidos. En años recientes también habría incursionado en el comercio ilegal de fentanilo.